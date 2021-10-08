استنكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الصمت الدولي إزاء ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين والنازحين بمديرية العبدية في مأرب.

مختلف أنواع الأسلحة:

وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” : ” في الوقت الذي تستهدف فيه ميليشيا الحوثي عشرات الآلاف من المدنيين في المديرية بمختلف أنواع الأسلحة، تفرض في الوقت ذاته حصارا خانقا على المديرية، وتمنع دخول الغذاء والدواء وحليب الأطفال للمديرية”.

حماية المدنيين:

وجددت وزارة الخارجية مطالبتها لمجلس الأمن بحماية المدنيين بشتى السبل الممكنة، وتجنيبهم ويلات الحرب والاستهداف المباشر بالصواريخ الباليستية الموجهة والأسلحة الثقيلة.

كما دعت إلى إدانة دولية لما ترتكبه ميليشيا الحوثي من انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في اليمن.