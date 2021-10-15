مع استمرار الحصار الذي فرضته الميليشيات الانقلابية على مديرية العبدية في محافظة مأرب، حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر الجمعة: “نحذر من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أبناء المديرية بعد تهديدات أطلقتها عبر وسائل إعلامها، ومن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر ورفض الميليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيين في استباحة للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان”.

صمت دولي وأممي:

كما أوضح أن ميليشيات الحوثي تواصل التنكيل بأهالي مديرية العبدية بعد حصار مطبق منذ قرابة شهر، وقصف النساء والأطفال في المنازل بالصواريخ الباليستية وقذائف الهاون ومختلف أنواع الأسلحة “في جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وسط صمت دولي وأممي غير مفهوم ولا مبرر”.

كذلك عبّر عن استغرابه وقوف العالم موقف المتفرج من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون في العبدية، وتجاهله لمأساة المدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن.

عشرات العمليات للتحالف:

يذكر أنه في وقت سابق الجمعة، أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ عشرات العمليات التي استهدفت الميليشيات وآلياتها في محيط محافظة مأرب.

وقال التحالف في بيان: إن الميليشيات تواصل تعنتها وتجاهلها القوانين الدولية الإنسانية من خلال استمرار تهديدها حياة المدنيين في القرى والبلدات بالقذائف والحصار.

كما أعلن أنه نفذ 40 استهدافًا لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي في محيط العبدية خلال 24 ساعة، موضحًا أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 10 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 180 عنصرًا.

ونفذ الجيش الوطني اليمني، مسنودًا بالمقاومة الشعبية، في وقت سابق الجمعة، عملية التفاف ناجحة تمكن خلالها من وضع كماشة لـ20 عنصرًا من الميليشيات أقصى جنوب مديرية الجوبة في مأرب؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وأسرى من الحوثيين.