أتاحت وزارة الصحة حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من (18) عامًا وأكثر، وذلك بعد مضي (6) أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

جرعات لقاح كورونا

وأفادت الصحة أن حجز الموعد من خلال تطبيق صحتي وتطبيق توكلنا.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 44 مليونًا و 860 ألفًا و384 جرعة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل (47) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (58) حالة، كما تم تسجيل (3) حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8770) فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (548065) حالة، تعافى منهم (537095) حالة، بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (84) حالة فقط.