شهد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي بالرياض إقبالاً واسعًا على جناح الأسلحة من هواة اقتناء أسلحة الصيد والأسلحة الخفيفة، وكذلك المهتمين باقتناء القطع النادرة من الأسلحة قديمة التصنيع أو ذات المواصفات الخاصة.

تجربة للزوار:

وأتاح جناح الأسلحة في معرض الصقور والصيد لمرتاديه تجربة حمل السلاح والتعرف على مواصفاته وتاريخ الشركة المصنعة، وكذلك مزايا الأمان والدقة التي يحملها كل سلاح في مواصفاته.

ويذكر صاحب أحد شركات تسويق الأسلحة في المملكة أحمد العكرش أنه من خلال تجربته الأولى في المشاركة بالمعرض لمس العناية والتنظيم والاهتمام من الشركات العارضة في أجنحة المعرض، مشيراً إلى أن المعروضات في الزاوية المخصصة لمركز الأنظمة الأمنية يعد من أحدث إنتاجات الأسلحة الصغيرة، التي تتميز بالأمان لمستخدميها، وتعد من أكثر الأسلحة رغبة في الشراء لدرجة الأمان الذي توفره.

حركة نشطة في معرض الصقور والصيد:

وبين المشرف العام على إحدى المؤسسات المتخصصة في بيع البنادق الهوائية فهد الرداحي، أن المعرض شهد في اليوم الأول حركة نشطة للزوار داخل الجناح، وتنصب غالبية أسئلتهم عن آلية الشراء وآلية اختيار المنتج، مبيناً أن الشباب والفتيات السعوديين العاملين في الجناح مدربين على الطرق الصحيحة في حمل السلاح وطريقة عرضه للجمهور ومواصفات كل قطعة.