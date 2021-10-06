أنهى مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” اعتماد 13 مخططاً سكنياً خلال الربع الثالث 2021، بمساحة 19.9 مليون م2 في جميع مدن ومناطق المملكة، ليصل عدد المخططات التي اعتمدها “إتمام” من بداية العام حتى الربع الثالث 22 مخططاً سكنياً، بمساحة تجاوزت 36 مليون م2، وذلك انطلاقًا من الهدف الاستراتيجي للمركز المتمثّل في تحسين أداء القطاع العقاري وتقديم الخدمات الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.

مخططات معتمدة:

وأوضح مركز “إتمام” أن المخططات المُعتمدة شملّت مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والمنطقة الشرقية وتبوك، فيما تضمنت الخدمات المتنوعة التي قدمها مركز خدمات المطورين “إتمام” خلال الربع الثالث 2021 للمطورين العقاريين وأصحاب المشروعات السكنية تنفيذ عدد من طلبات رخص البناء لنحو 4100 وحدة سكنية، وإصدار 53 شهادة تأهيل لمطورين عقاريين لمشروعات البيع على الخارطة، إضافة إلى تنفيذ طلبات تأييد لتسجيل العاملين في مشروعات الوزارة لتوفير 4392 عاملاً، كما أصدر المركز 30 رخصة بيع لمشروعات على الخارطة، وتم تأهيل 765 مطوراً عقارياً بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم خدمات التطوير العقاري.

منصة موحدة:

ويتيح المركز منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، لتمكينهم من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورين العقاريين.

يُذكر أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يهدف إلى خلق بيئة جاذبة في القطاع العقاري بالمملكة بهدف زيادة الاستثمارات في القطاع من داخل وخارج المملكة، وزيادة عدد المشروعات السكنية لتعزيز نمو المعروض من الوحدات السكنية سنوياً لتسهيل حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم والوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030، من خلال توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون وبما لديه من ممثلين دائمين للجهات المعنية مما يمكن المطور العقاري من متابعة معاملاته خلال المراحل المختلفة لتنفيذ مشروعه.