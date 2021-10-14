كشف أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، بأن أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة، أنهت خلال الفترة الماضية رفع (782) ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم ضمن الحملة الشاملة لمعالجة التشوهات البصرية ضمن برنامج جودة الحياة والذي يعمل على تطوير القطاع البلدي، بما يتضمن أنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف تأمين جودة حياة رفيعة.

معالجة الكتابات المشوهة

وأوضح أمين منطقة القصيم بأن مخرجات الحملة شملت معالجة (10) آلاف متر مربع من الكتابات المشوهة على الجدران بمشاركة الفرق التطوعية ، وتم إزالة (2615) سيارة تالفة من الطرق الرئيسية والأحياء السكنية والمواقف العامة.

تحسين حالة طرق القصيم

وفي مجال تحسين حالة الطرق العامة ، أوضح أمين منطقة القصيم م.محمد المجلي ، أن الحملة شملت على عدد من المحاور التي تستهدف هذا الجانب لتحسين حالة الطرق ، ونتج عن ذلك معالجة حفر الشوارع والتشققات بمساحة بلغت (53) ألف متر مربع ، وإصلاح الأرصفة المتهالكة على مساحة (59) ألف متر مربع ، وصيانة (5257) عمود إنارة ، بالإضافة إلى دهان الأرصفة والخطوط الأرضية والإرشادية على طول (213) ألف متر طولي.

وأكد أمين منطقة القصيم أن مكتسبات هذه الحملة حققت أثراً ملحوظاً على الميدان، وتسعى الأمانة بتعاون الجميع للمحافظة على تلك المكتسبات.