يسعى الأخضر لمواصلة تفوقه خلال مباريات التصفيات المونديالية التي يخوضها اليوم الخميس، وتجاوز عقبة المنتخب الياباني الأول لكرة القدم.

السعودية تستضيف اليابان اليوم

ويستضيف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني، عند الساعة الثامنة مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

ويتواجد الأخضر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر، ويطمح المنتخب السعودي لتحقيق العلامة الكاملة.

الأخضر يتألق في التصفيات يوم الخميس

وتُعد مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد اليابان اليوم هي المواجهة رقم 22 على مستوى المواجهات التي خاضها الأخضر ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في ذات اليوم طوال تاريخه.

وحقق المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نتائج مميزة في مباريات التصفيات التي لعبها يوم الخميس، حيث إنه نجح في الفوز 14 مرة، وتعادل في 3 مواجهات، فيما خسر 4 مرات فقط، ويطمح لمواصلة تفوقه خلال مواجهة اليابان.

وفي السياق ذاته، لعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 3 مباريات من قبل يوم 7 أكتوبر أيضًا، نجح في الفوز على ماليزيا في دورة الألعاب الآسيوية 1994، وأمام كازاخستان وديًا، فيما تعادل وديًا مع إندونيسيا.