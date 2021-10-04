تمكن فريق إدارة الأزمات التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع من إنهاء أزمة 304 عاملين في إحدى شركات الاستثمار المتعثرة، بإلزام صاحب العمل بتسليم أجورهم المتأخرة خلال 10 أيام، حيث بلغ مجموع المستحقات 875 ألف ريال، منها أجور ومستحقات نهاية خدمة لـ 255 عاملا وافداً، و 25 سعودياً، وإصدار خروج نهائي لعدد 24 عاملاً .

مهام الإدارة:

الجدير بالذكر أن مهام إدارة الأزمات بالفرع تتلخص في متابعة أوضاع العمالة في الشركات المتعثرة، والاجتماع مع ممثلي السفارات والمنشآت، وعمل زيارات دورية لمواقع العمل والسكن للتأكد من الوضع العمالي والمالي، والبحث عن حلول على مستوى العاملين وأصحاب العمل.