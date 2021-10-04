نالت اختيارات المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لقائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مباراة اليابان في تصفيات كأس العالم 2022، إشادة كبيرة.

المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم:

ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة رينارد نظيره الياباني، في السابع من أكتوبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2021، على أن يُلاقي الصين، يوم 12 من الشهر ذاته.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع منتخب أستراليا الأول لكرة القدم المتصدر بفارق الأهداف، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اختيارات رينارد ممتازة:

وقال الإعلامي راكان سامي خلال تصريحاته لبرنامج “المنصة” مع الإعلامي محمد البكيري عبر إذاعة “ألف ألف”: “اختيارات رينادر كانت ممتازة لمواجهتي اليابان والصين وبالأخص عبدالرحمن العبود.. فاختياره لقائمة الأخضر قرار موفق، وسيكون له أثر بالغ في قيادة التحول الهجومي للأخضر وتغيير الأسلوب في ظل غياب سالم والفرج”.

وتابع: “يجب على رينارد أن يعتمد على توسيع الملعب لضرب الضغط الذي يطبقه المنتخب الياباني، والاعتماد على العرضيات في ظل تواجد صالح الشهري.. الكرات العرضية نقطة ضعف مشتركة بين المنتخبين الياباني والسعودي، مع تحسن طفيف للأخير بتواجد عبدالإله العمري”.

وأضاف: “اليابان يعتمد على أسلوب (الون ثري) والتسديد من خارج منطقة الجزاء ويجب على محاور الارتكاز خصوصًا أن يكون متيقظين لذلك.. وفقًا للتجارب السابقة، الثبات على التشكيل هو الذي يعطي الأفضلية لأي منتخب على الآخر لقصر وقلة الفترات المتاحة لعمل المعسكرات التحضيرية”.