أعلنت وزارة الصحة في بريطانيا أنها تتابع عن كثب ارتفاع إصابات كورونا ووضع المستشفيات بعد التزايد في الحالات الجديدة خلال الأيام الأخيرة.

ويوم الأحد الماضي، سجلت البلاد أكبر حصيلة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” منذ يوليو الماضي، حيث تجاوز هذا المؤشر 49 ألف حالة.

حالات كورونا في بريطانيا

وحتى أمس الاثنين بلغ العدد الإجمالي للإصابات 8,497,868، فيما بلغت حصيلة الوفيات 138,629، وتحتل بريطانيا المركز الـ4 عالميًا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وشهدت البلاد خلال الأشهر الماضية ارتفاعًا جديدًا في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية على خلفية انتشار سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا في الهند، لكنهما استقرا خلال الأسابيع الأخيرة.