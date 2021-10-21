حذرت مدينة الملك سعود الطبية من اجتياز المطبات الصناعية بسرعة لما تسببه من كسور في العمود الفقري لدى بعض الحالات.

كسور العمود الفقري

وقالت المدينة إنها استقبلت حالتين لسيدتين أصيبتا بكسر في العمود الفقري “كسر انضغاطي” أجريت على إثره لكليهما عملية تثبيت للكسر وإعطاء المصابات العلاجات اللازمة لتخفيف الألم.

يذكر أن الكسور الانضغاطية أو أنواع أخرى من الكسور الفقرية قد تنتج في بعض الحالات عن قوة كبيرة، كما في حوادث اصطدام السيارات أو السقوط من ارتفاع أو الجروح النارية؛ وفي مثل هذه الحالات، قد يُصاب الحبل الشوكي أيضًا في أكثر من موضع.