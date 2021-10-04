تعرض الحكم السعودي شكري الحنفوش للإصابة خلال قيادته لمباراة الكويت واليمن، ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا.

إصابة الحكم السعودي شكري الحنفوش واستبداله.. بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 سنة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/FpiVlsz7bm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 4, 2021

إصابة شكري الحنفوش:

وتولى شكري الحنفوش قيادة مباراة الكويت واليمن، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة غرب آسيا، ويساعده فهد العمري وفيصل القحطاني.

واصطدم لاعب المنتخب اليمني، أحمد عنان بالحكم السعودي عند الدقيقة 69، ليسقط الحنفوش بعد ذلك على المستطيل الأخضر، ولم يستطع استكمال المباراة، وغادر أرضية الملعب عند الدقيقة 70.

وحل الحكم الرابع محمد عيسى بدلًا من شكري الحنفوش، واستكمل إدارة مباراة الكويت واليمن التي أُقيمت على ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الأخضر في بطولة غرب آسيا:

على الجانب الآخر، يختتم المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في السادسة من مساء يوم الثلاثاء تدريباته على ملعب نادي القادسية، تحضيرًا لمواجهة سوريا في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021.

وتُقام منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، خلال الفترة من 4 حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري، في مدينتي الدمام والخبر، علمًا بأن الأخضر يتواجد في المجموعة الثالثة مع سوريا والبحرين.