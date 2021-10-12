أعلن معالي رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق المركز الإعلامي لـ موسم الرياض، ليكون إضافة لوسائل الإعلام بخدماتها المتنوعة.

تم اليوم اطلاق المركز الإعلامي لـ #موسم_الرياض 🇸🇦❤️

بيكون اضافة لوسائل الاعلام بخدماته المتنوعة 👍

للتسجيلhttps://t.co/URYHy3hs9P pic.twitter.com/ojZXHSvEPQ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 12, 2021

وأوضح آل الشيخ، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي: هنا.

موسم الرياض:

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلًا عن المساهمة في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.