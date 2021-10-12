أطلق محافظ العويقيلة، حسين بن عبدالرحمن الدغيم، حملة (مكارم الأخلاق) التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

جاء ذلك خلال استقبال الدغيم بمكتبه، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ أحمد بن علي العبدلي.

برامج توعوية:

وتم خلال اللقاء تقديم شرح موجز عن الحملة وأهدافها، والتي تشتمل على العديد من البرامج التوعوية التي تُعنى بالتوعية بأهمية مكارم الأخلاق الحسنة، والتحذير من الأخلاق السيئة.

كما تعنى بإبراز جهود المملكة ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الإرشادية والشاشات الإلكترونية.

وفي الختام قدم العبدلي شكره وتقديره للمحافظ حسين الدغيم على حسن الحفاوة والاستقبال وتعاونه الملموس مع الهيئة، سائلًا الله عزّ وجلّ له الإعانة والتوفيق والسداد.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تحظى بمتابعة وتوجيه الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.