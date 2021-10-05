قررت محكمة الوزراء في الكويت إخلاء سبيل رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك، بكفالة 10 آلاف دينار.

حيثيات الإفراج عن رئيس وزراء الكويت السابق

وبحسب صحيفة القبس، جاء إخلاء السبيل بناءً على الطلب المقدم من المحامي إبراهيم محمد الكندري، بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس الوزراء السابق، لتحديد جلسة لاستئناف نظر قضية حسابات صندوق الجيش والإفراج عنه.

ويأتي قرار إطلاق سراح المبارك، في أول جلسة لمحكمة الوزراء بعد إعادة انتداب رئيسها الجديد المستشار نصر آل هيد، وانتهاء ندب المستشار بدر الصرعاوي.