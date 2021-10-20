دشنت مجلة موسم الرياض الخاصة بكافة التغطيات لفعاليات الموسم إصدارها الأول، وهي مجلة إلكترونية نصف شهرية تصدر عن الهيئة العامة للترفيه.

وتم تكليف عبدالله القحطاني برئاسة تحرير مجلة موسم الرياض، وتستهدف إلقاء الضوء على كافة الفعاليات المصاحبة لموسم الرياض.

مهرجان ترفيهي عالمي:

يذكر أن موسم الرياض هو مهرجان ترفيهي عالمي يقام في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

الرياض وجهة ترفيهية:

ويهدف لتحويلها إلى وجهة ترفيهية سياحية عالمية، وفقًا لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030.

انطلق موسم الرياض للمرة الأولى في العام 2019، واستقطب أكثر من 10 ملايين زائر، وينطلق موسمه الثاني في 20 أكتوبر 2021 بعد توقفه عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.