أعلنت منصة مكاني المخصصة لبيع التذاكر، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة الأهلي والهلال المقبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة.

مكاني تطرح تذاكر مباراة الأهلي والهلال

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والهلال، مساء يوم الجمعة المقبل، استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت منصة مكاني عن بيع 16 ألف و273 تذكرة لمباراة الأهلي والهلال المرتقبة، وذلك بعد 4 ساعات فقط من طرح التذاكر عبر موقعها الإلكتروني، ويتوقع أن تشهد المواجهة حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت اليوم عن السماح بدخول الأطفال دون 12 عامًا بشرط وجود مرافق مكتمل التحصين، والتأكيد على لبس الكمامة في كافة مرافق الملاعب المغلقة والمفتوحة وعند الجلوس في المدرجات.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل المباراة المرتقبة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة، فيما يقع الهلال في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.