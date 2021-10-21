اختتمت وزارة الداخلية اليوم مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2021 الذي استضافته مدينة دبي خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر.

واستعرضت وزارة الداخلية وللعام السابع على التوالي مع شركائها من الجهات الحكومية، أحدث الحلول والتقنيات المتقدمة في التقنية والتحول الرقمي، وآخر ما وصلت إليه الوزارة وقطاعاتها، من خدمات تقنية والكترونية متطورة لخدمة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.

إقبال كبير من الزوار

وحظي جناح وزارة الداخلية بإقبال كبير من زوار المعرض الذين بلغ عددهم 45435 زائرًا شاهدوا أبرز الحلول التقنية من خلال منصة الوزارة التي تجمع الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة تحت عنوان : “حلول تقنية لوطن آمن”.

وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من حلول تقنية وتقدم كبير للخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي تقدمها الوزارة ومختلف قطاعاتها للمواطن والمقيم.

وقد شاركت وزارة الداخلية هذا العام بخمسة محاور رئيسية تحت عنوان “حلول تقنية لوطن آمن”، تشمل الممكنات الرقمية ودورها في الحوكمة لخدمة المتعاملين، وخدمات الوزارة المقدمة لضيوف الرحمن، والتعامل مع الأحداث والأزمات وإجراءات العمل، ومستقبل الخدمات والعمل الأمني ودور التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وجعل المدن أكثر أماناً، والاستخدام الأمثل للتقنية من خلال «أبشر داخلية» لتمكين جميع منسوبي الوزارة وكوادرها البشرية من إدارة موارد الوزارة المالية والبشرية وتنفيذ الإجراءات الداخلية والخدمات المساندة لمنسوبيها ولمجتمع الوزارة بشكل رقمي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود وزارة الداخلية في الحفاظ على البيئة ومبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار، ويتم عرضها لزوار الجناح بعدد من الطرق التقنية التفاعلية التي تتيح لهم معرفة جهود وإنجازات القطاعات المشاركة.

نجاحات وزارة الداخلية

وتهدف المحاور الخمسة إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية المملكة 2030م، حيث حظي الزوار بالتعرف على النسخة الجديدة من التطبيقات الذكية والأنظمة الإلكترونية، التي أسهمت في تطوير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات.

وقد أقيم جناح وزارة الداخلية هذا العام على مساحة (972) مترا مربعا وسط معرض جيتكس في مركز دبي التجاري مشكلًا تكاملاً وتناغماً مع جناح المملكة في أكسبو دبي 2020 ، حيث جاء تصميم مبنى الجناح انطلاقا من رؤية سمو ولي العهد (طموحنا عنان السماء).

ويضم الجناح شاشة لعرض صور لتراث كل منطقة من مناطق المملكة من خلال رحلة تفاعلية تبين الاعتزاز بتراثنا الوطني.



كما يضم جناح وزارة الداخلية ركنا لمركز العمليات الأمنية الموحدة 911 ، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وركنا للتعريف بمبادرة طريق مكة لخدمة ضيوف الرحمن في بلدان مغادرتهم، ومركز تحكم، ومنصة القبول المركزي الموحد، وخدمة “أبشر” وتطبيق “ميدان” الذي يعد منصة أمنية موحدة لجميع الأعمال الميدانية في مختلف قطاعات الوزارة.

وأتاحت الوزارة من خلال خدمة «الأحوال المدنية في الخارج” للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المنتهي تاريخ صلاحيتها أو التي تبقى على انتهائها ستة أشهر تيسيرًا عليهم.

وشارك مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الداخلية بورقة عمل بعنوان: ( وزارة الداخلية ضمن رؤية المملكة 2030 ) وذلك في مؤتمر رؤية القيادات على هامش أسبوع جيتكس، حيث تناولت جهود الوزارة في برنامج جودة الحياة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، إضافة إلى إسهامات الوزارة ضمن رؤية المملكة 2030 منها تطوير الحكومة الإلكترونية وتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين، وأبرزت الورقة تقدم المملكة في المؤشرات الدولية الأمنية، وإسهام وزارة الداخلية في عدد من المبادرات، وكذلك المشاريع المستقبلية للوزارة ضمن رؤية المملكة 2030.

كما شاركت وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الموسيقى بإعداد هوية موسيقية استخدمت في المعرض والمواد الإعلامية، وكذلك الزي الموحد للمشاركين والكتابة بالخط العربي.