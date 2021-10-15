كشفت وزارة الداخلية عن صدور موافقة كريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية بحيث يتم إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

إقامة وحضور المناسبات

كما تقرر السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظرًا لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

شرط التحصين بجرعتين

ويشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

كما يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.