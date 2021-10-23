أعلن أحمد المشهدي، الرئيس التنفيذي لقطاع الرياضة بشركة الوسائل السعودية، عن إلغاء التذاكر الإلكترونية المجانية للجماهير في مباراة النصر والاتفاق، المقرر إقامتها غدًا الأحد على ملعب مرسول بارك.

سبب إلغاء التذاكر المجانية:

وقال المشهدي عبر حسابه في “تويتر” : “بناء على ما تم رصده من تجاوزات مؤسفة بخصوص التذاكر الإلكترونية المجانية للفئة العامة، تقرر إلغاؤها واعتماد دخول الجماهير، عبر البوابات الإلكترونية بعد إبراز توكلنا واستمرار إجراءات الحجز لتذاكر Vip وفقًا للإجراءات المعتمدة سابقًا”.

وفي سياق آخر، يساند التاريخ، الفريق الكروي الأول بنادي النصر، وذلك عند مواجهة نادي الاتفاق غدًا الأحد في ختام مباريات الجولة التاسعة بـ بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تاريخ مواجهات النصر والاتفاق:

ولعب أصفر العاصمة مع الاتفاق في 22 مباراة بـ دوري المحترفين، فاز العالمي في 11 لقاء وحضر التعادل بين الفريقين في 6 مباريات وفاز الاتفاق في خمس مباريات.

وتمكن لاعبو أصفر العاصمة من إحراز 33 هدفًا، بينما تلقت شباكه من لاعبي الاتفاق 29 هدفًا.

ويهدف لاعبو النصر لتعويض الخروج الآسيوي من دور نصف النهائي أمام الغريم الهلال مساء الثلاثاء الماضي، بالفوز على الاتفاق والتقدم نحو المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الحالي.