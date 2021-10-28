واجه وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي على مدى الساعات الماضية موجة انتقادات عربية رسمية، فيما كان للمغنية إليسا طريقتها الخاصة في التعليق.

وبكلمات قليلة سخرت صاحبة أغنية “أجمل إحساس” من قرداحي، معتبرة أنه لا يفقه الكثير بالشأن اللبناني قبل اليمني.

كما شاركت تصريحاً لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اعتبر فيه أن “تصريحات وزير الإعلام اللبناني تعكس جهلاً فاضحاً بالشأن اليمني”، علقت قائلة “وفي الشأن اللبناني كمان”.

تصريحات مسيئة:

يذكر أن السعودية والإمارات استدعتا أمس الأربعاء سفيري لبنان لديهما للاحتجاج على “التصريحات المسيئة” التي أدلى بها وزير الإعلام بشأن حرب اليمن. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن “أسفها” لما تضمنته “التصريحات المسيئة الصادرة عن قرداحي حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

كما اعتبرتها تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.