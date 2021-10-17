أقيمت في المسجد النبوي فجر اليوم الأحد، أول صلاة بكامل الطاقة الاستيعابية، وذلك بعد تخفيف الاحترازات الصحية.

والتفت إمام المسجد النبوي لـ المصلين قائلاً: “استووا..سووا صفوفكم..وسدوا الفرج”، هذه العبارة التي اشتاقت الآذان لسماعها.

رفع الحواجز والملصقات

وأدى المصلون صلاة الفجر في المسجد النبوي دون وجود الحواجز والملصقات التي كانت تنظم عمليات التباعد.

والجدير بالذكر أن الموافقة الكريمة لتخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية تضمنت، السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالمسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة بجميع الأوقات بكل أروقة المسجد.

استعدادات رئاسة شؤون الحرمين

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدت لاستقبال المصلين والزوار داخل المسجد الحرام بكامل طاقته الاستيعابية، وذلك بعد القرار الذي ورد في بيان وزارة الداخلية فيما يخص صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد.

حيث قامت الرئاسة بإعداد خطة تشغيلية متكاملة لخدمة القاصدين والزائرين، وتحدث مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد على الجاهزية التامة لاستقبال المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام، بكامل الطاقة الاستيعابية في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث اشتملت الخطة على كثير مما ورد في التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة –رعاها الله-.