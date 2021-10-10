يبحث المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم عن إنجاز تاريخي له، وذلك عند مواجهة منتخب الصين بعد غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

رينارد أمام إنجاز تاريخي

ويرغب المدرب الفرنسي في أن يكون أول مدرب يقود الأخضر لتحقيق أول فوز على الصين طوال تاريخ مواجهات الفريقين في تصفيات المونديال، حيث لم يسبق للمنتخب السعودي الفوز على الصين في تصفيات كأس العالم طوال 5 مباريات، انتهت 4 منها بفوز الصين ولقاء واحد انتهى بالتعادل.

ويطمح رينارد لقيادة الأخضر إلى المونديال للمرة السادسة في تاريخه بعد التأهل أعوام 1994 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018.

فهد المولد جاهز

وفي سياق آخر، أثارت إصابة فهد المولد التي تعرض لها في مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم، قلق الجماهير وذلك قبل مواجهة الصين في الجولة الرابعة.

وأُصيب المولد بشد عضلي، تسبب في مغادرته لـ مباراة اليابان قبل نهايتها بدقائق مما أثار تساؤل الجماهير حول قدرته على المشاركة في مواجهة الصين.

ويبدو أن المولد سيشارك بصورة طبيعية في لقاء الصين، خاصة أنه شارك في الحصة التدريبية أمس السبت مع بقية عناصر المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة التنين الصيني، وظهر في حالة جيدة.