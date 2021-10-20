تمكّن فريق طبي في مستشفى رفحاء المركزي من إنقاذ سيدة ومولودها الخديج حيث حضرت للمستشفى في أسبوعها السابع والعشرين وهي تعاني من ارتفاع شديد بضغط الدم.

مشاكل كبيرة:

وعلى الفور تم إجراء عملية قيصرية للمحافظة على حياتها حيث ولدت طفلها الأول خديج “وزنه ٦٠٠ جرام” ويعاني من عسر في التنفس ونقص نمو وقد تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي لمدة شهر كامل في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، وتم متابعته والتعامل مع حالته للتغلب على المشاكل والمضاعفات كنقص المناعة وعدم اكتمال وظائف الجسم، وبعد ثلاثة أشهر وبحمد الله غادر الطفل سالمًا معافى إلى منزله وكان وزنه وقت الخروج “١.٨٠٠كجم” ولا يعاني من أي مضاعفات طبية.

10 مراكز متخصصة:

الجدير بالذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية.