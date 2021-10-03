نجح الفريق الطبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من عمل عملية جراحية لمريض ستيني بعد التواصل على الهواء مباشرة بالمركز الطبي الافتراضي بالوزارة ونجحت العملية فيما قدم وزير الصحة شكره للفريق الطبي.

مريض سيتني:

وقالت الصحة في جازان إن فريقاً طبياً بمركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر نجح في إنهاء معاناة مريض ستيني تعرض لجلطة قلبية غير مستقرة وذلك من خلال إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض بمشاركة افتراضية مع استشاريين القلب والقسطرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة تكللت بالنجاح ولله الحمد.

جلطة قلبية:

وأضافت أن قسم الطوارئ استقبل مريضاً محولاً من أحد المستشفيات الطرفية يعاني من جلطة قلبية غير مستقرة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومناقشة حالة المريض من قبل الفريق الطبي وعرضها على استشاريين القلب عبر تقنية الطب الاتصالي مع مركز الطب الافتراضي بوزارة الصحة، تم إجراء قسطرة للشرايين التاجية مع تركيب دعامة للمريض تكللت بالنجاح.

على الهواء مباشرة:

وأوضحت: بأنه قد تم نقل وقائع القسطرة القلبية على الهواء مباشرة عبر تقنية الطب الاتصالي مع المركز الطبي الافتراضي بوزارة الصحة والذي يضم نخبة من استشاريي القلب الذين تابعوا الخطوات العلاجية التي خضع لها المريض عبر التقنيات الرقمية الحديثة حتى تماثل للشفاء ولله الحمد، مشيدين في نفس الوقت بالتجهيزات التقنية العالية التي يحظى بها مركز القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.

وزير الصحة:

الجدير بالذكر بأن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد قدم شكره وتقديره للفريق الطبي على جهودهم الحثيثة والمبذولة تجاه تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وذلك بعد حضوره لمركز الطب الافتراضي بالوزارة ومشاهدته المباشرة لوقائع القسطرة التي كانت تجرى للمريض بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان.