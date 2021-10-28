يسير النيجيري أوديون إيغالو بشكل مميز مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون من أبرز لاعبيه.

إيغالو يتألق

ونجح إيغالو في تسجيل 17 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عام 2021، يتفوق عليه مهاجم فريق الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بـ24 هدفًا، ونجم نادي ضمك، الأرجنتيني إيميليو زيلايا بـ20 هدفًا.

ويتصدر إيغالو قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 9 جولات برصيد 8 أهداف، وكان آخرها ثنائيته في شباك الاتحاد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتطمح الجماهير في مواصلة تألق المهاجم النيجيري خلال مباراة الشباب ضد الطائي اليوم، لخطف الثلاث نقاط والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد استعادة توازنه في المباريات الأخيرة.

الشباب ضد الطائي

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الطائي عند الساعة 7:50 مساء ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.