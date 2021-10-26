صنفت مجلة “فوربس” الأمريكية مؤسس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” إيلون ماسك أغنى شخص في التاريخ.

ثروة ماسك:

وقدرت مجلة “فوربس” ثروة ماسك بـ272.3 مليار دولار.

ويأتي ذلك بعد يوم من تجاوز القيمة السوقية لشركة “تسلا” عتبة التريليون دولار بنتيجة ارتفاع حاد لأسعار أسهمها، بنسبة أكثر من 13%.

وبنتيجة تلك القفزة ازدادت ثروة ماسك بمقدار أكثر من 41 مليار دولار.

ويتصدر إيلون ماسك قائمة الأشخاص الأكثر ثروة في العالم.

وتضم قائم 5 أغنى أشخاص بالعالم أيضًا مؤسس شركة “أمازون” الأمريكية جيف بيزوس، والمدير العام لمجموعة LVMH الفرنسية برنارد آرنو، ومؤسس “مايكروسوفت” بيل غيتس ومدير شركة “فيسبوك” مارك زوكربرغ.