واصلت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الزيادة بقيمة تاريخية جديدة بلغت 311 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وأصبح أول شخص تتجاوز ثروته حاجز 300 مليار دولار بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 10 مليارات دولار آخر 24 ساعة بفضل ارتفاع سهم شركة Tesla.

ارتفاع سهم تسلا:

وحقق سهم “تسلا” مستويات قياسية على مدار الأسبوع، وتخطت قيمته السوقية حاجز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق بدعم من صفقتها مع “هيرتز” التي طلبت توريد 100 ألف من سيارات الشركة.

وصنفت مجلة “فوربس” مؤخرًا مؤسس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” كأغنى شخص في التاريخ، وترتفع ثروة ماسك الآن بـ116 مليار دولار عن ثاني أغنى شخص على وجه الأرض مؤسس أمازون جيف بيزوس.