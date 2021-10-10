رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير الرياض بالنيابة في قصر الحكم اليوم، توقيع اتفاقيات لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” وجمعية البر الأهلية بالرياض لتوفير 5000 وحدة سكنية جديدة للأسر الأشد حاجة بقيمة إجمالية 1.62 مليار ريال، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

أمير الرياض بالنيابة يشيد بتطور القطاع السكني

وأكد الأمير محمد بن عبدالرحمن على الدعم الذي يحظى به قطاع الإسكان في المنطقة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في مجالاته المتعددة ومنها الإسكان التنموي وما تستهدف هذه الاتفاقيات من تقديم الدعم السكني للمواطن وتحسين جودة الحياة للأسر ضمن رؤية المملكة 2030.

من جهته نوه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بتعزيز مشاركة القطاع الثالث وتحفيز البرامج التنموية في قطاع الإسكان، مشيرًا إلى دور منصة “جود الإسكان” في تمكين الجمعيات الأهلية وتوفير الموارد المالية اللازمة بالشراكة مع أفراد المجتمع لتوفير المساكن للأسر الأشد حاجة.

تفاصيل الاتفاقيات

ووقع الاتفاقيات كل من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر وكيل الوزارة لخدمات العملاء وتجربة العميل والمشرف العام على الإدارة العامة للشراكات المؤسسية والتعاون الدولي، وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” فهد الشمري، والأمين العام لجمعية البر الخيرية في الرياض الدكتور ثامر بن غشيان.

وتضمنت الاتفاقيات ومدتها 5 سنوات توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في منطقة الرياض ضمن الأسر المسجلة لدى جمعية البر الخيرية وفقاً لآلية الدعم المعتمدة لدى منصة “جود الإسكان” لتهيئة البيئة اللازمة للقطاع غير الربحي وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ولتعزيز دور الجهات التنموية في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين من خلال توفير الوحدات السكنية الملائمة في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة.