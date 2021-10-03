وقع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي في الوزارة اليوم، اتفاقيتين مع معالي وزير خارجية جمهورية بوروندي ألبرت شينجيرو اليوم.

حضر التوقيع من جانب الوزارة معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين ووكيل شؤون العمل عبدالمجيد الرشودي ووكيل الشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، ومن الجانب البوروندي مساعد وزير العمل والتوظيف أدولف بانيكوا ومديرة التوظيف للعمالة المهاجرة، دوميتيل نديكوريو وسفير جمهورية بوروندي في الرياض نهايو جاك يعقوب.

ضوابط استقدام العمالة من بوروندي

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون في مجال العمل بين البلدين، حيث ستسهم في استقدام العمالة من بوروندي للعمل في المهن المحددة بصورة نظامية في المملكة وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما وتفعيل عدة إجراءات ذات صلة منها تطبيق نظام مقبول لدى الطرفين لتوظيف وإرسال وإعادة العمالة المنزلية البوروندية للعمل في المملكة وفقًا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.

بناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية

وأعرب معاليه إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطط الوزارة لبناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية على المستوى الدولي مع مختلف الوزارات والقطاعات ذات الخدمات والمجالات المشتركة، وذلك لتوسيع أفق التعاون الدولي وتحقيق المستهدفات الوطنية بما يواكب رؤية المملكة 2030.