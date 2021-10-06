اختتمت جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل في محافظة رفحاء دورة الصناعات الخشبية أولى الدورات التدريبية الحرفية ضمن برنامج التأهيل المهني والحرفي الذي يقدم بدعم من بنك التنمية الاجتماعية وتنفيذ الجمعية بهدف تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل وبالشراكة مع مؤسسة سالم بن محفوظ الأهلية.

هدف البرنامج:

ويأتي ذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المستفيدات من المهارات الأساسية لحرف يدوية مستوحاة من تراث السعودية الأصيل، بهدف تفعيل برامج ومشاريع الأسر المنتجة وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بمخرجاتهم، لتمكن المتدربات من البدء بمشروعاتهم الخاصة للوصول للاكتفاء المالي وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم.

صناعات خشبية:

ويقدم البرنامج في 6 مناطق إدارية، حيث نفذت دورة الصناعات الخشبية دورةً تدريبيةً حضورياً وفقاً للإجراءات الاحترازية في مقر جمعية تمكين القيادات للتدريب والتأهيل لسوق العمل لمدة 3 أيام بواقع 15 ساعة تدريبية يتكون البرنامج من مجالين نظري عن أساسات فن الحرف والنحت على الخشب، ومجال عملي تقنيات صناعة أدوات خشبية ومشغولات يدوية تنوعت بين الإكسسوارات والتحف والتعلم على استخدام الأدوات والآلات لقص الخشب وصنفرته وتلوين للخروج بمخرجات متميزة.

وتخرج من الدورة 18 متدربة، حيث كانت انطلاقة الدورة التدريبية من يوم الأحد 26 صفر 1443هـ الموافق 3 أكتوبر 2021م، وصنعت المتدربات أكثر من 150 قطعة خشبية متنوعة، فيما تنطلق اليوم الأربعاء 29 صفر 1443هـ دورة التسويق والوصول لسوق العمل ضمن برنامج التأهيل المهني والحرفي.