اختُتمت اليوم الخميس فعاليات عرض كراون جول WWE Crown Jewel في رياضة المصارعة الحرة بموسم الرياض.

وكانت الفعاليات أُقيمت على مسرح محمد عبده آرينا في الرياض.

أبرز من شاركوا في عرض كراون جول

وشارك في العروض العديد من نجوم المصارعة الحرة مثل راندي أورتن وإيدج كما حضر بطل الكاراتيه الأولمبي السعودي طارق حامدي لمساندة نجم المصارعة منصور الشهيل.

إثارة وترقب جماهيري

كما عكست الألعاب النارية الحماس في سماء عرض WWE Crown Jewel الإثارة والترقب من قبل الجماهير.

يذكر أن موسم الرياض سيشهد إقامة مباراتين في كرة القدم من العيار الثقيل حيث سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي بنجومه ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي، الفريق الموحد الذي سيُكون من لاعبي الهلال والنصر بقيادة المدرب الفرنسي المخضرم أرسن فينغر في المباراة الأولى، أما المباراة الثانية فلم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد من قبل الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.