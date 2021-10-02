بعد أن أقدمت سيدة مصرية “مضطربة نفسياً” على إشعال النيران في جارها، ليلقى مصرعه، استلم أهالي المجني عليه جثته، وادعوا أن السيدة “ليست مريضة نفسياً”.

وقال أفراد من أسرة الضحية وجيرانه، إنهم فوجئوا بالمتهمة ترتكب الجريمة، وتفر هاربة، إلا أنهم طاردوها وتمكنوا من ضبطها، موضحين أنه جرى نقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة فور وصوله، متأثراً بالإصابات التي لحقت به من حروق بأنحاء جسده”، وفقاً لـ”اليوم السابع”.

وادعى أحد أفراد أسرة المجني عليه، أن “المتهمة ليست مريضة نفسياً، وأنها كانت تربطها بهم علاقة جيرة سابقة”.

هذا واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات سابقة، حيث كانت ترتبط بعلاقة جيرة بشقيقة المجني عليه وزوجها، وأنها قررت الانتقام بسبب تلك الخلافات، خاصة أن شقيقة القتيل وزوجها انتقلا للإقامة بالعقار الذي يقيم به المجني عليه، وأنها اشترت كمية من البنزين، وتوجهت إلى العقار لإشعال النار والانتقام، فالتقت بالمجني عليه الذي منعها من لقاء شقيقته، مما دفعها لإلقاء البنزين عليه وإشعال النار فيه”.

هذا وقام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة بالتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت مشهد إشعال ربة المنزل النار بجسد نجار بمنطقة الهرم، ما أسفر عن مصرعه، حيث ظهرت السيدة خلال إلقائها كمية من البنزين على المجني عليه، ثم إشعالها النار به، بإلقاء عود كبريت عليه لتشتعل النار، في الوقت الذي حاول فيه عدد من الجيران إنقاذه والسيطرة على الحريق.