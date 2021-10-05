ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 5 أكتوبر 2021، رغم تراجع أسعار “الثمين” في الأسواق العالمية.

وبلغ جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 213.20 ريال أي ما يعادل نحو (56.59 دولار).

أما جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، فبلغ نحو 186.67 ريال أي ما يعادل نحو (49.51 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 160.15 ريال أي ما يعادل نحو (42.44 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في المملكة سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 124.78 ريال (33.01 دولار).

وعالمياً، هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء بفعل ارتفاع الدولار، مع متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وآخر مستجدات مباحثات أزمة رفع سقف الديون.

وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس “جيمس بولارد” بأن ارتفاع معدل التضخم هذا العام قد يؤدي إلى خلق قبول نفسي جديد للتسعير، واعتياد الشركات والمستهلكين على ارتفاع الأسعار.

وفي سياق منفصل، هاجم الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الجمهوريين في مجلس الشيوخ بسبب عرقلة مساعي رفع سقف الديون، واصفا إياهم بـ”منافقون وخطيرون”.

العقود الآجلة للذهب

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.4% عند 1760.50 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% إلى 1760.48 دولار للأوقية.

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.1% مسجلة 22.62 دولار للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين 0.5% عند 964.09 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 1.4% مسجلاً 1901 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات بنحو 0.2% عند 93.965 نقطة.