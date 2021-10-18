سجلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب تراجعها في الأيام السابقة، وسط ترقب لأسعار المعدن النفيس بالأسواق العالمية.

الذهب عيار 24

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 صباح تعاملات اليوم الإثنين في السعودية، إلى نحو 213.16 ريالاً أي ما يعادل نحو (56.84 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، ارتفاعاً إلى مستوى 186.51 ريالاً أي ما يعادل نحو (49.74 دولارا).

الذهب عيار 18

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية صباح الاثنين، إلى نحو 159.87 ريالا (42.63 دولارا).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، ارتفاعاً إلى مستوى 124.34 ريالاً أي ما يعادل انحو (33.16 دولارا).