ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين 25 أكتوبر لأعلى مستوياتها في عدة سنوات مع استمرار نقص الإمدادات العالمية في ظل الطلب القوي على الوقود في أمريكا وأماكن أخرى من العالم مع انتعاش الاقتصادات من الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا، والمخاوف حيال النقص في الفحم والغاز بالصين والهند وأوروبا.

أسعار النفط في التعاملات الآجلة

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62 سنتاً بما يعادل 0.7% إلى 84.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 1.5% يوم الجمعة، ولامست العقود في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014 عند 84.76 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 56 سنتاً أو 0.7% إلى 86.09 دولار للبرميل بعد مكاسب الجمعة الماضية التي بلغت 1.1%، وبلغ العقد في وقت سابق أعلى مستوياته منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 عند 86.43 دولار.

التعافي من آثار كورونا

وبعد أكثر من عام من انخفاض الطلب على الوقود، عاد استهلاك البنزين ونواتج التقطير ليتماشى مع متوسطات 5 سنوات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم.

وفي غضون ذلك، قلصت شركات الطاقة الأميركية الأسبوع الماضي عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للمرة الأولى في سبعة أسابيع، حتى مع ارتفاع أسعار النفط، بحسب ما قالته شركة خدمات الطاقة Baker Hughes.