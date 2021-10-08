تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي، الجمعة، هجومًا انتحاريًّا، استهدف مسجدًا في مدينة قندوز الأفغانية.

داعش يتبنى:

وقال التنظيم الإرهابي في بيان نشره على قنواته في “تليجرام”: إن انتحاريًّا من داعش فجر سترته الناسفة وسط جموع؛ ما أدى إلى سقوط أكثر من 300 قتيل وجريح في صفوفهم.

فيما قالت مصادر محلية: إن عدد ضحايا تفجير المسجد تجاوز الـ100 قتيل، مشيرة إلى أن انتحاريين وراء تفجير المسجد.

قتلى وجرحى:

ووقع انفجار اليوم الجمعة قرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى.

وأكدت حركة طالبان وقوع الانفجار في مسجد بقندوز وسقوط ضحايا. كما قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على “تويتر”: إن وحدة خاصة وصلت إلى الموقع للتحقيق.

من جهتهم، قال سكان لوكالة “فرانس برس”: إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.

وبحسب الحصيلة الأولية، قُتل ما لا يقل عن 50 شخصًا وجُرح 140 آخرون في الانفجار.