أبدى مرتادو طريق الملك سعود بالدمام، والذي يعد من أشهر طرق المنطقة، انزعاجهم بسبب الازدحام الشديد وتكدس المركبات، مطالبين بحلول لهذه المشكلة.

25 دقيقة لقطع 500 متر

ورصدت قناة “الإخبارية”، في تقرير لها، أن متوسط الوقت لقطع مسافة لا تتجاوز 500 متر هو 25 دقيقة يوميا، على هذا الطريق الذي يعد من أقدم الطرق بالمنطقة.

وقال قائد مركبة “هذا نصيبنا ولكن نطمح من المسؤولين أن يتم توسعة الطرق للحد من تكدس المركبات.

مطالب بحل للمشكلة

وقال قائد مركبة آخر، إن الوضع على هذا الطريق منذ سنوات كما هو ازدحام وتكدس ونمكث ساعة أو نصف ساعة للخروج من هذا الازدحام، ونريد حلاً لهذه المشكلة.