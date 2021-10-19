أبدى مرتادو طريق الملك سعود بالدمام، والذي يعد من أشهر طرق المنطقة، انزعاجهم بسبب الازدحام الشديد وتكدس المركبات، مطالبين بحلول لهذه المشكلة.
فيديو | إنزعاج سالكي طريق الملك سعود بالدمام بسبب تكدس المركبات#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/cB9VnzRfOA
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 18, 2021
25 دقيقة لقطع 500 متر
ورصدت قناة “الإخبارية”، في تقرير لها، أن متوسط الوقت لقطع مسافة لا تتجاوز 500 متر هو 25 دقيقة يوميا، على هذا الطريق الذي يعد من أقدم الطرق بالمنطقة.
وقال قائد مركبة “هذا نصيبنا ولكن نطمح من المسؤولين أن يتم توسعة الطرق للحد من تكدس المركبات.
مطالب بحل للمشكلة
وقال قائد مركبة آخر، إن الوضع على هذا الطريق منذ سنوات كما هو ازدحام وتكدس ونمكث ساعة أو نصف ساعة للخروج من هذا الازدحام، ونريد حلاً لهذه المشكلة.
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