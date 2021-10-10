أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن قرارها بشأن الاستئناف الذي تقدم به ناديا النصر والاتحاد

الاستئناف ترفض ملف النصر والاتحاد:

وأشارت اللجنة إلى أن قبول ملف الاستئناف المقدم من ناديي النصر والاتحاد ضد قرار لجنة الانضباط والأخلاق مخالفة جمهورهما من حيث الشكل عملًا بالمواد 139، 140، 141 و143 من لائحة الانضباط، ورفضه من حيث الموضوع.

ولفتت لجنة الاستئناف إلى مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عملًا بالمادة (143/ 3) من لائحة الانضباط والأخلاق، وذلك في قرار نهائي غير قابل للطعن.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد غرمت النصر والاتحاد 225 ألف ريال، بسبب تصرفات جماهيرهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الفريقان في دوري محمد بن سلمان:

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النصر صاحب المركز الثالث، ولديه مباراة مؤجلة.