أعلنت شرطة الحدود الشمالية استدعاء 5 مواطنين لتصويرهم مشاهد تمثيلية بأزياء نسائية بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأن الجهات الأمنية استدعت (5) مواطنين في العقد الثالث من العمر، بعد تصوير مشاهد تمثيلية وهم يرتدون زيًا نسائيًا بهدف الترويج لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكسب مشاهدات ومتابعات عالية، ما يتنافى مع الآداب والأخلاق العامة للمجتمع، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.