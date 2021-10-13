تمكَّن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال الربع الثالث من العام 2021م، من استرداد حقوق وأجور متأخرة للعاملين، بمبلغ 4520914 ريالاً، بعد الوصول إلى حل ودي، والصلح بنسبة %74.

إدارة التسوية:

وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم الدكتور فهد بن محمد المطلق أن إدارة التسوية بالفرع استقبلت ما يقارب 2202 دعوى عمالية عبر بوابة الوزارة الإلكترونية، ما يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونياً، مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع؛ حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.