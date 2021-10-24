تمكنت شرطة المدينة المنورة من استرداد مبلغ 45,000 ريال، والقبض على مقيم سرقها من خزنة أحد المحال التجارية.

تفاصيل الواقعة:

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد مبلغ (45,000) ريال، والقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الثالث من العمر، سرقها من خزنة أحد المحال التجارية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.