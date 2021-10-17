قالت د. حوراء البيات استشاري باطنة وأمراض معدية للكبار إن الوصول للمناعة المجتمعية ساهم في تخفيف القيود الاحترازية.

فيديو | د.حوراء البيات لـ #برنامج_اليوم: الوصول للمناعة المجتمعية ساهم في تخفيف القيود الاحترازية.. واستطاعت #المملكة خلال جائحة #كورونا الخروج بأقل الأضرار على مستوى العالم pic.twitter.com/jEunLmRGBM — برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 17, 2021

المملكة وجائحة كورونا

وأضافت البيات، لبرنامج اليوم على قناة “الإخبارية” أن المملكة استطاعت خلال جائحة كورونا الخروج بأقل الأضرار على مستوى العالم.

جرعة اللقاح المعززة

وتابعت أن قرابة 70% من أفراد المجتمع حصلوا على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، موضحة أن الخطوة القادمة هي الوصول لجرعة معززة للفئات التي اعتمدت من قبل وزارة الصحة.

جرعات لقاح كورونا

بالأمس كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 44 مليونًا و439 ألفًا و84 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حالات كورونا الجديدة

وكانت الصحة قد أعلنت عن تسجيل (45) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (41) حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي إلى (8760) فيما يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (547890) حالة، تعافى منهم (536900) حالة بينما وصل عدد الحالات الحرجة إلى (110) حالات فقط.