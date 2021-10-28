استقبل الفريق الطبي بطوارئ مستشفى محايل العام مريضة وهي في حالة إعياء شديد مع هبوط حاد في نبضات القلب أدّى إلى توقف القلب وعاد بعد عمل الإنعاش القلبي اللازم، ولخطورة الحالة فقد قرر الفريق الطبي ضرورة إرسال المريضة كحالة إنقاذ حياة وبشكل طارئ إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها.

تعذر إكمال عملية النقل:

وأوضحت صحة عسير، أنه نظرًا لكون الحالة (عالية الخطورة) فقد تعذر على الفريق الطبي إكمال عملية النقل حيث توقف القلب مرة أخرى؛ ليتم على الفور التنسيق مع مدير مركز القلب بأبها لدراسة الحالة وإيجاد الحلول العاجلة واتخاذ القرار الطبي المناسب لإنقاذ حياة المريضة.

تركيب منظم ضربات قلب:

وفي موقف نبيل يؤكد إخلاصه؛ فقد قرر استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية ومشرف مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها الدكتور محمد الأحمري؛ بأن ينتقل بنفسه لمستشفى محايل العام وبشكل عاجل لأداء واجبه في إجراء التدخل الطبي اللازم، حيث تم تركيب منظم ضربات قلب مؤقت، – وبفضل الله – تم ذلك بنجاح ونُقلت المريضة إلى مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب لاستكمال الخطة العلاجية.

وأشارت صحة عسير أن المريضة غادرت المستشفى إلى منزلها بصحة جيدة – ولله الحمد.