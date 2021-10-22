أكد استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان أحمد الشهري، أن المواد المخدرة المصنعة التي تُشترى عن طريق الإنترنت لا تكتشفها التحاليل، وتأثيرها أسوأ وخطرها يساوي أضعاف المخدرات التقليدية.

فيديو | استشاري طب نفسي وعلاج إدمان د. أحمد الشهري لـ #نشرة_النهار: المخدرات "المخلقة" التي تشترى عن طريق الإنترنت لا تكتشفها التحاليل وخطرها يساوي أضعاف المخدرات التقليدية#الإخبارية pic.twitter.com/pDDnmtVz2O — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2021

6 أنواع:

وقال الشهري خلال حواره إلى قناة الإخبارية: إن التحاليل الروتينية للكشف على المخدرات تركز على 6 أنواع المعروفة على مستوى العالم ولا تشملها المخدرات المخلقة، مشيرًا إلى أن اكتشاف الأخيرة يستدعي وجود تحاليل محددة.

انفتاح على العالم:

ولفت الاستشاري إلى أن الانفتاح على العالم وسهولة التواصل عبر الإنترنت أسهم في نشر المواد المخدرة المصنعة، لتبدأ في الانتشار بين صغار السن تحديدًا، موضحًا أن تلك المواد عندما تسوق عبر الإنترنت لا تسوق على أنها مواد مخدرة، ولكن تدخل بشكل طبيعي كسوائل أو حبوب باعتبارها غير مسجلة على أنها مخدرات وتطلق عليها مسميات أخرى.