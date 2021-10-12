قال استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، فيصل البيشي: إن إفشاء خصوصية علاج مدمن المخدرات مخالفة يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن الدولة تكفل للمريض إجازة طبية طيلة فترة العلاج والتأهيل.

ليس تفضلًا من أحد:

وأضاف البيشي خلال حواره إلى قناة الإخبارية يوم أمس الثلاثاء: أن النظام كفل لكل من يسعى لعلاج الإدمان السرية والخصوصية، ليس تفضلًا من أحد، متابعًا: “عندما يطلب شخص أو أسرته العلاج، وهي خطوة من أهم خطوات الحياة، النظام يكفل السرية، بل من يسعى لإفشاء هذه السرية سيعاقب من النظام. السرية والخصوصية حق. مجرد طلب العلاج، هناك سرية وخصوصية تامة.

سحب ملف المريض:

وحول سحب ملف المريض من أجل التوظيف أو الزواج، قال البيشي: إن السرية مكفولة، ومن يقدم على هذه الخطوة سيحاسب، فهناك نظام واضح.