أكد الدكتور ثامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية للكبار، أهمية أن يحصل الجميع على لقاح الإنفلونزا الموسمية ويلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

مع دخول فصل الشتاء..

د. ثامر الخشان -استشاري الأمراض المعدية للكبار: أنصح الجميع بلقاح الانفلونزا الموسمية وتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/QWr8Dw1GYB

— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 25, 2021

جرعة رابعة:

وقال الخشان خلال مداخلة إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية: إنه لا أحد يستطيع حاليًّا تأكيد إقرار جرعة رابعة من لقاح كورونا، متوقعًا أن يعطي اللقاح مناعة جيدة لمدة جيدة.

الهدف الأساسي:

ولفت الاستشاري إلى أن الهدف الأساسي حاليًّا هو الخروج من الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى بشكل كامل.

وأوضح الخشان أنه علميًّا لن يتم دمج لقاحي الإنفلونزا الموسمية ولقاح كورونا، موجهًا رسائل للمشككين في لقاحات كورونا.