نصح د. محمد قوقندي بأن تكون إضاءة الغرفة مناسبة لإضاءة شاشة الجوال أو الحاسوب أو اللاتوب حتى لا يحدث إرهاق للعين.

انتشر كلام كثير عن استعمال الجوال في الظلام .. بعضها صحيح وبعضها اشاعة .. هنا أوضح لك اللي ممكن يحصل لو استعملت الجوال في الظلام .. واللي ما حيحصل .. pic.twitter.com/D9DlBPYjpu — د. مُحَمّد قُوقَنْدي (@MohammedGogandy) October 4, 2021

وقال قوقندي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن ما يتم تداوله بشأن تأثير استخدام الجوال في الظلام وتسبب ذلك في العمى أو السرطان فهذا غير صحيح.

وأضاف أن استخدام الجوال في الظلام قد يسبب الأضرار التالية: