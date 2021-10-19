كشف استشاري أمراض القلب الدكتور كمال الغلاييني، أن هناك اختصاصاً جديداً مستحدثاً في أمراض القلب يسمى تخصص قلب المرأة، مشيراً إلى أن هناك 3 أنواع من فشل القلب تصيب النساء ولا تصيب الرجال.

فيديو | استحداث تخصص يسمى "قلب المرأة" واستشاري أمراض القلب: "متلازمة القلب المكسور" صدمة نفسية تسبب فشل القلب عند النساء .. ولا تصيب الرجال #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/zauypkNSHq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 18, 2021

أسباب فشل القلب

وقال الغلاييني، لـ “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، إن النوع الأول الذي يصيب النساء دون الرجال هو فشل القلب الذي يحدث نتيجة الحمل، والثاني هو الفشل الذي ينتج من مضاعفات علاج سرطان الثدي المنتشر بين السيدات.

متلازمة القلب المكسور

وأضاف أن النوع الثالث والأكثر انتشاراً بنسبة 95% هو متلازمة القلب المكسور، والذي يكون نتيجة الصدمات النفسية الشديدة التي تحدث عند السيدات.