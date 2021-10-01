تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بالرغم من صعود أسعار الغاز التي تسببت في تحفيز بعض منتجي الكهرباء على التحول من الغاز إلى النفط ما زاد الطلب العالمي لكن لا يزال العالم يترقب اجتماع أوبك + المقبل.

أسعار النفط اليوم

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 78.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0638 بتوقيت غرينتش، لكنها ما زالت تتجه صوب تحقيق زيادة بسيطة في الأسبوع، لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بحسب سي إن بي سي عربية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا إلى 74.88 دولار للبرميل، بيد أن العقد ما زال على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على الترتيب.

اجتماع أوبك+ المرتقب

وتتجه الأنظار كلها على اجتماع أوبك وحلفائها يوم الاثنين حيث سيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيتجاوزون اتفاقهم الحالي لتعزيز الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا في نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ارتفاع أسعار الغاز

وفي ظل ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، يتحول منتجو الكهرباء إلى زيت الوقود أو الديزل بدلًا من الغاز، مما يدفع أسعار النفط للارتفاع، وبدأت محطات الكهرباء في باكستان وبنجلادش والشرق الأوسط في تغيير الوقود بالفعل.